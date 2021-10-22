Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал из колонии на новость о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова. Через своего адвоката он передал, что это для него большая честь. Свою премию Навальный посвятил всем борцам с коррупцией.

Кроме него, на ту же новость отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что вручение ее Навальному девальвирует награду. Против вручения оппозиционеру этой награды выступил и заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.

Премия «За свободу мысли» имени правозащитника и академика Андрея Сахарова вручается Европарламентом с 1988-го года. Ее лауреатами в разные годы были политики Нельсон Мандела и Александр Дубчек, генсек ООН Кофи Аннан, украинский режиссер Олег Сенцов и российская правозащитная организация «Мемориал»*, признанная иноагентом.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом