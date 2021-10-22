В России три дня подряд обновляются абсолютные суточные максимумы новых случаев ковида и смертей от него (сегодня — более 36000 заболевших и 1000 умерших). На этом фоне дни с 30-го октября по 7-е ноября объявлены в стране нерабочими, школам рекомендовано уйти на каникулы.

В столичном регионе нерабочие дни начнутся раньше – с 28 октября, и дополнятся полноценным локдауном – работать продолжат лишь службы жизнеобеспечения, больницы, аптеки, продуктовые — и театры с музеями, куда будут пускать людей в масках и с кодами о вакцинации либо недавно перенесенном заболевании, и то при условии заполняемости зала не более чем наполовину.

Кинопрокатчики объявили о переносе премьер своих фильмов. Так, картина Ридли Скотта «Последняя дуэль» выйдет на экраны с 18 ноября вместо 28 октября. Председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал в интервью «Эху Москвы», что возможный ущерб отрасли составит около полутора миллиардов рублей.

А вот в РПЦ не планируют закрывать храмы для прихожан в этот период, объявил патриарх Кирилл, выступая сегодня на 9-м ежегодном фестивале православных СМИ. Также он дал оценку проповедям в интернете в период пандемии.

Тем временем в странах с высоким процентом вакцинации – от Ирландии до Австралии – постепенно снимают часть или все ковидные ограничения, вплоть до отмены масочного режима и социальной дистанции (как это рекомендовал недавно правительству институт Коха в Германии).

