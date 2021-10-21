На Барбадосе избрали своего первого президента

Островное государство в Карибском море таким образом перестанет признавать формальным главой британскую королеву Елизавету II, как это делают многие другие члены Содружества наций, и станет республикой. Первым президентом избрали 72-летнюю Дамм Сандру Мэйсон. Ее приведут к присяге 30-го ноября в 55-ую годовщину провозглашения независимости от Великобритании.
2021-10-21T23:04:34+03:00
2021-10-21T23:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 21 октября 2021
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