Фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова поместили в штрафной изолятор на 7 суток с последующим переводом в строгие условия содержания. Так молодого человека наказали за то, что он не вышел на зарядку.

Через две недели Сидоров должен выйти на свободу. По мнению правозащитников, взыскание к нему применили специально, чтобы по освобождении за ним можно было назначить административный надзор.

Сидорова в 2017-м осудили по статьям о приготовлении к организации массовых беспорядков и участии в них из-за пикета перед зданием областного правительства в поддержку местных погорельцев.