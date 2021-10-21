В России третий день обновляются абсолютные максимумы новых случаев коронавируса и смертей от него за все время пандемии (сегодня более тысячи умерших и почти 36,5 тыс заболевших). На этом фоне дни с 30-го октября по 7-е ноября объявлены в стране нерабочими, школам рекомендовано уйти на каникулы.

В столичном регионе нерабочие дни начнутся раньше – с 28 октября, и дополнятся полноценным локдаунов – будет закрыто все, кроме аптек, продуктовых магазинов и театров с музеями, куда будут пускать людей в масках и с кодами о вакцинации либо недавно перенесенном заболевании при условии заполняемости зала не более чем наполовину.

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