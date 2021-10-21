Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил фаната на концерте в Полтаве

Видеозапись инцидента появилась в СМИ и соцсетях. Во время выступления на сцену вышел мужчина, который хотел сыграть вместе с музыкантами на гитаре. Михалок накричал на него и потребовал показать билет. Тот в ответ попытался заплатить на месте и пригрозил артисту избиением со стороны других фанатов. Тогда Михалок ударил поклонника лбом в нос. После этого мужчину вынесли, а другие зрители поапплодировали.

Организаторы концерта пока никак не комментируют случившееся.