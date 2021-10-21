В 10-миллионной Чехии триста тысяч человек остались без света из-за урагана

Порывы ветра в отдельных случаях превышают 40 м/с. Аварийным службам поступило уже более тысячи вызовов. В некоторых районах ветер срывает крыши домов. На автодорогах и железнодорожных путях во многих местах завалы из деревьев. Затруднены взлет и посадка самолетов в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.

От непогоды сегодня страдают многие европейские страны. Тысячи людей остались без света севере Франции и западе Германии. Не ходят поезда. Шторм с Балтийского моря ожидают и в Литве.