К арестованному журналисту белорусской «Комсомольской правды» Геннадию Можейко уже 10 дней не пускают адвокатов, пожаловалась его мать. Также к нему не пропускают передачи и от него не передают никаких новостей родителям. Можейко держат в СИЗО в Жодино.

Журналиста арестовали за статью о программисте Андрее Зельцере, который при попытке задержания в своей квартире в Минске застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. После этого «Комсомольскую правду» в Белоруссии закрыли. Официально следствие настаивает, что Можейко задержали на территории страны, но по данным его коллег – это произошло после похищения из Москвы.