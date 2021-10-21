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22:31, 21 октября 2021

Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года

Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года на фоне энергокризиса, объявил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс. По его словам, решение о моратории кабмин принял после того, как экономисты предупредили, что снижение цен после шокового взлета будет идти дольше, чем ожидалось ранее.
Предыдущий максимум цен на газ в Европе, в 2008-м, был установлен на уровне около 500 долларов за тысячу кубометров, в октябре этого года цена доходила до 2000. 


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