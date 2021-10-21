Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года на фоне энергокризиса, объявил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс. По его словам, решение о моратории кабмин принял после того, как экономисты предупредили, что снижение цен после шокового взлета будет идти дольше, чем ожидалось ранее.

Предыдущий максимум цен на газ в Европе, в 2008-м, был установлен на уровне около 500 долларов за тысячу кубометров, в октябре этого года цена доходила до 2000.