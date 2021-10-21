Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года на фоне энергокризиса, объявил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс. По его словам, решение о моратории кабмин принял после того, как экономисты предупредили, что снижение цен после шокового взлета будет идти дольше, чем ожидалось ранее.
Предыдущий максимум цен на газ в Европе, в 2008-м, был установлен на уровне около 500 долларов за тысячу кубометров, в октябре этого года цена доходила до 2000.
Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года
Во Франции правительство заморозило цены на газ для населения до конца следующего года на фоне энергокризиса, объявил в эфире телеканала TF1 премьер-министр Жан Кастекс. По его словам, решение о моратории кабмин принял после того, как экономисты предупредили, что снижение цен после шокового взлета будет идти дольше, чем ожидалось ранее.