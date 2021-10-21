Путин вряд ли будет пересматривать критерии закона об иноагентах – политолог

Президент Путин вряд ли будет пересматривать критерии закона об иноагентах. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Я уверен в том, что Путин не будет пересматривать никаких критериев. А если эти критерии иностранного агентства будут до известной степени пересмотрены, это мало отразится на сути дела и правоприменении, которое действительно является «ковровым». Это становится массовым инструментом репрессивного подавления гражданского общества в России. Думаю, что власть от этого инструмента отказываться не будет, и Путин вряд ли будет что-то делать всерьез», — сказал он.

А.Колесников отметил, что Путин выразил в своем выступлении собственное представление о мире.

«Ничего нового сказано не было. Он продемонстрировал свое видение этого мира, где есть высокодуховная привлекательная страна и есть другая часть мира, где царит гендерная неразбериха, где все сконцентрировано на половых вопросах, на вопросах расы, и это нелепо. Если так он видит мир, конечно, это объясняет, почему Россия взяла курс на самоизоляцию и на то, чтобы в цивилизованный мир не входить», — заключил он.

Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах. Соответствующий вопрос президенту задал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время пленарной сессии клуба «Валдай». «Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — сообщил В.Путин. Президент отметил, что «массовой записи в иноагенты у нас нет и не будет, опасность этого сильно преувеличена». При этом Владимир Путин подчеркнул, что считает закон нужным. «Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Закон не запрещает продолжать эту деятельность. Просто деньги «из-за бугра» должны быть окрашены. Это право российского общества», — сказал президент.

Президент также поздравил Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира.