Адвокат Павлов подал иск на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта «Команды 29»

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Адвокат, руководитель экс-объединения «Команды 29» Иван Павлов подал иск на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Раз нам не хотят объяснять этого во внесудебном порядке, нам пришлось обратиться в суд, где государственные органы в лице Роскомнадзора и Генпрокуратуры должны будут объяснить свой поступок по блокировке сайта», — сказал он.

И.Павлов отметил, что у него нет предположений, почему сайт «Команды 29» могли заблокировать.

«Предположений таких нет, однако я уже неоднократно уличал министерство юстиции, которое недавно обратилось в адвокатскую палату с очередным представлением, во владении и оперировании недостоверными данными. Очень хочется понять, какие именно данные – документальные, я надеюсь, данные – легли в основу принятия решения о блокировке сайта. Нам их не предъявили, нам лишь предъявили результативную часть решения, а почему сайт блокируется, на основании каких данных были установлены поводы к блокировке этого сайта, нам ничего этого не предъявили. Надеюсь, что в суде такие документы будут предъявлены, уже после этого мы будем выдвигать суждения об их достоверности», — заключил он.

Роскомнадзор заблокировал сайт адвокатского объединения «Команда-29» 16 июля. Адвокаты «Команды 29» защищали в российских судах, в частности, интересы организаций политика Алексея Навального и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Позднее «Команда 29» объявила о самороспуске из-за давления властей. Основатель правозащитного объединения Иван Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия.