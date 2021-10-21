В Московскую высшую школу свободных и экономических наук, Шанинку пришли с проверкой сотрудники прокуратуры

В официальном документе указывается, что цель – исполнение закона об образовании и некоммерческих организациях. Прокуратура попросила ВУЗ подготовить соответствующие документы за два последних года, а также намерена получить объяснения должностных лиц по вопросам, которые могут возникнуть в процессе. В ВУЗе ТАСС сообщили, что основной интерес следователей обращен на факультет свободных искусств и наук, образовательную деятельность которого и намерены проверить. Представители Шанинки не связывают действия с делом, по которому проходит ректор высшей школы Сергей Зуев. Его подозревают в хищении средств, выделенных Фонду новых форм развития образования, на реализацию программ в рамках национального проекта Образование. Зуев накануне был госпитализирован и перенес операцию на сердце.

Напомним, что несколько ранее объектом проверки стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы, однако в данном случае ВУЗ проверяли на благонадежность.