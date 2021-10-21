Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов задал вопрос о законе об иноагентах президенту РФ Владимиру Путину

После сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов задал ему вопрос о законе об иноагентах. Журналист привел аргументы в пользу того, что закон абсурден и предложил его заменить.

Самому Муратову недавно присудили Нобелевскую премию мира и полмиллиона долларов от норвежского нобелевского комитета. Путин поздравил журналиста с наградой и пообещал разобраться в проблеме.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Путин вряд ли выполнит это обещание.

В реестре СМИ-иноагентов, который ведет минюст, уже почти 90 физических и юридических лиц. Отдельно составляется реестр НКО-иноагентов.