Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что покинул пост в том числе из-за операции на позвоночнике

Об этом он рассказал в интервью на государственном телеканале «Хабар». По мнению Назарбаева, больной человек не может быть руководителем государства, так как это негативно отражается на его рабочем графике.

Назарбаев объявил об отставке с высшего поста весной 2019-го. По его словам, операцию ему сделали в 2011-м году. Раньше он об этом никогда не говорил публично.