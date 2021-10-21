Об этом он рассказал в интервью на государственном телеканале «Хабар». По мнению Назарбаева, больной человек не может быть руководителем государства, так как это негативно отражается на его рабочем графике.
Назарбаев объявил об отставке с высшего поста весной 2019-го. По его словам, операцию ему сделали в 2011-м году. Раньше он об этом никогда не говорил публично.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что покинул пост в том числе из-за операции на позвоночнике
Об этом он рассказал в интервью на государственном телеканале «Хабар». По мнению Назарбаева, больной человек не может быть руководителем государства, так как это негативно отражается на его рабочем графике.