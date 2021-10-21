Корпорация Facebook согласилась делиться прибылью с французскими СМИ за распространение их материалов

Совместное заявление опубликовал местный «Альянс общеинформационной прессы», представлявший в споре интересы журналистов. Аналогичный конфликт у социальной сети ранее был с австралийскими медиа, из-за чего регулятор в этой стране даже недолгое время угрожал блокировкой.

Теперь директиву, усиливающую контроль за соблюдением авторских прав интернет-гигантами, одобрили в Евросоюзе. Facebook с 2018-го уже выделил на эти цели 600 млн долларов.