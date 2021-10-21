Арбитражный суд запретил продажу в России шестьдесят одной модели смартфонов Samsung

Решение пока не вступило в силу. Его приняли по делу о патентном споре. Иск к Samsung подала швейцарская компания, потребовавшая запретить использование в России платежного сервиса SamsungPay. В списке запрещенных — флагманские Samsung Galaxy и смартфоны с гибким экраном. При этом у Samsung остается возможность оспорить претензии швейцарцев в Роспатенте.
2021-10-21T21:31:28+03:00
2021-10-21T21:31:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2923246-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 21 октября 2021
Загрузка комментариев...