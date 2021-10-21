Арбитражный суд запретил продажу в России шестьдесят одной модели смартфонов Samsung

Решение пока не вступило в силу. Его приняли по делу о патентном споре. Иск к Samsung подала швейцарская компания, потребовавшая запретить использование в России платежного сервиса SamsungPay. В списке запрещенных — флагманские Samsung Galaxy и смартфоны с гибким экраном. При этом у Samsung остается возможность оспорить претензии швейцарцев в Роспатенте.