В Казани завели административное дело о возбуждении вражды на Всетатарский общественный центр

По версии обвинения, общественники возбуждают ненависть и вражду к русским. Поводом для заведения дела стал митинг памяти защитников Казани, погибшим при взятии города войсками Ивана Грозного. Акцию провели 15-го октября. На митинге зачитали обращение, в котором критиковались прошлогодние поправки к Конституции (по ним русские получили статус государствообразующего народа).

Теперь общественникам грозит штраф до полумиллиона рублей.