Отец арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перенес сердечный приступ

сообщает личный врач политика Николоз Кипшидзе. По его словам, Николоз Саакашвили госпитализирован в тбилисскую клинику Чапидзе. Ранее он обращался к сыну с призывом прекратить голодовку.

Саакашвили арестовали вскоре после возвращения на родину из изгнания на Украине в кануне местных выборов. По нескольким заочно вынесенным приговорам он должен провести в тюрьме минимум шесть лет. Саакашвили считает себя политзаключенным. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что госпитализация Саакашвили в случае ухудшения состояния возможна исключительно в тюремную больницу.