Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

«Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии мира», — сказал глава государства, отвечая в четверг на вопрос Муратова во время пленарной сессии клуба «Валдай».

Он также обратил внимание, что, например, философу Николаю Бердяеву, который был выслан из страны большевиками на так называемом философском пароходе в 1922 году, так и не была присуждена Нобелевская премия, несмотря на то, что его кандидатура неоднократно представлялась в Нобелевский комитет. «Нобелевская премия была у первого президента

Советского Союза Михаила Горбачева, и у [президента США] Барака Обамы, так что у вас хорошая компания, я вас поздравляю», — сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на слова журналиста о том, что он пожертвовал свою Нобелевскую премию на благотворительные цели, в том числе детскому хоспису. «Вы про хоспис говорили, я бы вам за это дал [премию], что вы занимаетесь такой благородной работой, это правда», — сказал Путин.