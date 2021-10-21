Обоим фигурантам дела о ритуальном убийстве подростка в Рязанской области предъявлено обвинение

Это сообщают в региональном управлении СК. Речь идет о бывшем отчиме мальчика и его сожительнице. Они вину не признают. По версии следствия, они похитили сына бывшей жены подозреваемого и пытались нацарапать некие знаки на его спине. В результате он умер.
2021-10-21T20:35:04+03:00
2021-10-21T20:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 21 октября 2021
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