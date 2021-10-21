Суд в Вологде арестовал подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

По версии обвинения, 40-летняя Ульяна Ланская 16-го октября заманила к себе в квартиру двух девочек, купив им сладости. Одну она отпустила, другую убила и пыталась скрыться. Ее мотивы неизвестны. Назначена психиатрическая экспертиза. Если Ланскую признают вменяемой, ей грозит до 25-ти лет тюрьмы (для мужчин максимальное наказание по данной статье – пожизненный срок).
2021-10-21T20:34:16+03:00
2021-10-21T20:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 21 октября 2021
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