В Москве начали штрафовать за проезд между полос, сообщает Департамент транспорта столицы

Пока установлена лишь одна камера, которая может фиксировать подобные нарушения – на Люблинской улице. Однако в скором их станет значительно больше. При чем новые камеры могут фиксировать это нарушение со стороны как автомобилей, так и мотоциклов.

Штраф за нарушение составляет полторы тысячи рублей.