Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвинили в растлении малолетних

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Режиссер уже находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело отправлено на расследование в столичное управление следственного комитета. Официально там ситуацию пока никак не комментируют.