Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвинили в растлении малолетних

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Режиссер уже находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело отправлено на расследование в столичное управление следственного комитета. Официально там ситуацию пока никак не комментируют.
2021-10-21T20:32:07+03:00
2021-10-21T20:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 21 октября 2021
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