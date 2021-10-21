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20:32, 21 октября 2021

Режиссера-постановщика детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвинили в растлении малолетних

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Режиссер уже находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело отправлено на расследование в столичное управление следственного комитета. Официально там ситуацию пока никак не комментируют. 


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