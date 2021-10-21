В Свердловской обл. после массового смертельного отравления метанолом изъято почти 13 тонн суррогатного алкоголя

В Свердловской области после массового смертельного отравления метанолом изъято почти тринадцать тонн суррогатного алкоголя, сообщает пресс-секретарь регионального управления МВД Валерий Горелых. По делу допросили уже более пятидесяти свидетелей.

Ранее сегодня в Екатеринбурге арестовали всех троих обвиняемых по этому делу. Речь идет о предпринимателях Анаре Айвазове, Надире Мамедове и Армене Аветисяне. Они вины не признают. В результате их действий погибли по меньшей мере 24 человека.

Также недавно еще более массовое отравление контрафактным спиртным произошло в Оренбургской области, где погибли более тридцати человек.