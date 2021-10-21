Адвокат Павлов подал иск на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта «Команды 29»

Адвокат, руководитель бывшего объединения «Команды 29» Иван Павлов подал иск на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки сайта. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Раз нам не хотят объяснять этого во внесудебном порядке, нам пришлось обратиться в суд, где государственные органы в лице Роскомнадзора и Генпрокуратуры должны будут объяснить свой поступок по блокировке сайта», — сказал он.

Роскомнадзор заблокировал сайт адвокатского объединения «Команда-29» 16 июля. Адвокаты «Команды 29» защищали в российских судах, в частности, интересы организаций политика Алексея Навального и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Позднее «Команда 29» объявила о самороспуске из-за давления властей. Основатель правозащитного объединения Иван Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении тайны следствия.