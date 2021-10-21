Об этом он рассказал в Twitter чрез своего представителя, Лиз Харингтон.
По словам Трампа, свою миссию он видит в противостоянии, цитата, «тирании крупных технологических компаний и либеральному медиаконсорциуму, которые заглушают оппозиционные голоса в Америке». Приложение новой соцсети уже появилось в AppStore под названием Truth Social.
Вскоре после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия сторонниками Трампа аккаунты бывшего главы государства в Facebook и Twitter заблокировали.
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании новой социальной сети и собственной медиагруппы
Об этом он рассказал в Twitter чрез своего представителя, Лиз Харингтон.