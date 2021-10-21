Политик Алексей Навальный, находясь в заключении, отреагировал на новость о том, что ему присудили премию Сахарова 2021-го года. Через своего адвоката он передал, что это для него большая честь. Соответствующая запись появилась в официальном Instagram-аккаунте оппозиционера. Свою премию Навальный посвятил всем борцам с коррупцией.

Премия «За свободу мысли» имени правозащитника и академика Андрея Сахарова вручается Европарламентом с 1988-го года. Ее лауреатами в разные годы были политики Нельсон Мандела и Александр Дубчек, генсек ООН Кофи Аннан, украинский режиссер Олег Сенцов и российская правозащитная организация «Мемориал», признанная иноагентом.

Кроме того, на эту новость отреагировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что вручение ее Навальному девальвирует награду, и первый зампредседатель партии «Яблоко» Сергей Иваненко, также выступивший против этого.