В Санкт-Петербурге в очередной раз обновлен максимум по числу суточных госпитализаций с коронавирусом за все время пандемии. Как объявили в пресс-службе администрации губернатора, за последние сутки городские стационары приняли 587 таких больных. На прошлой неделе в среднем госпитализировали менее 450 петербуржцев в день. На пике третьей воны в июле – более тысячи. Доля свободных коек пока составляет 20%. Город стабильно держится на втором месте после Москвы по заболеваемости.
2021-10-21T19:33:31+03:00
2021-10-21T19:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 21 октября 2021
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