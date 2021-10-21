В Санкт-Петербурге в очередной раз обновлен максимум по числу суточных госпитализаций с коронавирусом за все время пандемии. Как объявили в пресс-службе администрации губернатора, за последние сутки городские стационары приняли 587 таких больных. На прошлой неделе в среднем госпитализировали менее 450 петербуржцев в день. На пике третьей воны в июле – более тысячи. Доля свободных коек пока составляет 20%. Город стабильно держится на втором месте после Москвы по заболеваемости.