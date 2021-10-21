Экстренная операция на сердце ректору Шанинки Сергею Зуеву прошла успешно

Экстренная операция на сердце ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву прошла успешно. Угрозы его жизни нет. Ее делали в одной из московских клиник, рассказал агентству ТАСС адвокат Зуева. Ночью ректора забрала из дома неотложка с гипертоническим кризом.

С 13-го октября Зуев находится под домашним арестом по делу о хищениях, ему грозит до 10 лет. Впервые его задержали по этому делу так же в больнице, где он проходил плановое лечение. Вместе с ним обвиняемой проходит экс-замминистра просвещения Марина Ракова и другие. Своей вины Зуев не признает.