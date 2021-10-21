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20:00, 21 октября 2021

Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иностранных агентах

Соответствующий вопрос президенту задал главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Закон об «иноагентах» бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом. Это клеймо. Выстрел без предупреждения делает только конвой в лагере. Может быть вы вместе с председателем Госдумы проведете встречу, чтобы мы могли обсудить вопросы, которые назрели?», — спросил Муратов.

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, надо его совершенствовать, займемся этим», — сообщил Путин.

Президент отметил, что «массовой записи в иноагенты у нас нет и не будет, опасность этого сильно преувеличена».

При этом Путин считает закон нужным. «Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Закон не запрещает продолжать эту деятельность. Просто деньги «из-за бугра» должны быть окрашены. Это право российского общества», — рассказал президент.


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