В Уссурийске приговорили к трем месяцам колонии Ларису Кривоносову, актрису комедийного сериала на YouTubе

В Уссурийске приговорили к трем месяцам колонии Ларису Кривоносову, актрису комедийного сериала о Виталии Наливкине на YouTube. Кривоносова там пародировала официальную представительницу МВД Ирину Волк в образе Марины Вульф. В региональном МВД говорят, что приговор вынесен за неоднократное уклонение от административного надзора после того, как Кривоносова освободилась из колонии.

Ранее актрису штрафовали и подвергали административным арестам.