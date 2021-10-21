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19:05, 21 октября 2021

Количество арестованных по делу о торговле контрафактным алкоголем в Екатеринбурге увеличилось до трех человек

Третьим задержали Айнара Айвазова, но суд рассматривал одновременно и дела Надира Мамедова а Армена Аветисяна. Все они проведут в СИЗО два месяца. Суд посчитал это адекватным тяжести последствий содеянного. Мамедов своей вины не признал и сослался на хронические заболевания, Айвазов сказал, что не знаком с Мамедовым и три года не видел Аветисяна, а последний, сказал, что от следствия скрываться не намерен. Всех троих заключили под стражу. Вместе с тем, по словам судьи, которые приводит ТАСС установлены еще не все члены группировки. Следствию предстоит собрать доказательства того, что упомянутые граждане сбывали жидкость, содержащую смертельный для человека яд метанол в Чкаловском районе города Екатеринбурга с 7 по 14 октября этого года. В результате употребления контрафактного алкоголя по последним данным скончалось 24 человека.

В начале октября в России произошли ее два массовых отравления. На Урале от употребления метанола погибли 24 человека, а количество жертв в Оренбургской области – 34.


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