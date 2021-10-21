В России третий день подряд обновляются абсолютные максимумы умерших от коронавируса за сутки

Сегодня 1036 человек, а также абсолютный максимум новых выявленных случаев (почти 36,5 тысяч). На этом фоне первая неделя ноября объявлена нерабочей и каникулами для школьников, а в столичном регионе в это время еще и закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, музеев и театров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что субсидии за нерабочие дни должны выплачиваться всем предприятиям общепита. По оценке Бориса Титова, рестораны и кафе ежедневно будут терять по несколько миллиардов рублей.

Между тем, первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил государственные расходы на субсидии на весь период нерабочих дней в 34 миллиарда рублей.