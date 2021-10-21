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Эксклюзив Эха 18:42, 21 октября 2021

Члены региональных отделений «Яблока» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку

Члены региональных отделений «Яблока» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член партии «Яблоко» в Екатеринбурге Евгений Ефремов.
«Сейчас время не обсуждать, что было, «Умное голосование» или другие виды политической борьбы. Сейчас время думать о следующих шагах, и начинать говорить о позитивной будущей повестке, уже заниматься следующими выборами, если есть желание этим заниматься. Это важнее избирателям, чем то, как мы думаем о том, что было плохого в прошедшей избирательной кампании. Что касается сложения полномочий, <...> если ты не справился с чем-то, отойди, дай возможность другим попробовать. Я Григория Явлинского видел в жизни раза три от силы, поэтому я не знаю, притесняет он, не притесняет. Я могу предполагать, что можно найти людей, которые будут как минимум не хуже», — сказал он.
Е.Ефремов добавил, что гражданскому обществу необходима консолидация.
Около полусотни членов региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку после того, как в партии начали составлять списки сторонников так называемого «умного голосования» (стратегии Алексея Навального). Подписанты считают, что это идет вразрез с демократическими принципами.


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