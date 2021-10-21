Дональд Трамп создает собственную социальную интернет-платформу

Через 9 месяцев после того, как после штурма Капитолия его сторонниками, экс-президент был заблокирован ведущими соцсетями, — сообщают зарубежные изданря.

С подробностями — Ринат Валиулин.

Издание Axios отмечает, что Трамп по-прежнему одержим соцсетями, в то время как обычно американские президенты по завершении правления создают библиотеки и занимаются благотворительными проектами. Вашингтон пост пишет, что бывший глава Белого дома, заблокированный после инцидента со штурмом Капитолия в Фейсбуке и Твиттере и получивший запрет на публикацию видео в Ютьюбе, цитата, «вновь начинает битву с крупными технологическими компаниями в намерении противостоять их тирании».

Британская Гардиан считает, что интерфейс новой соцсети слишком напоминает Твиттер.

Издание Хилл сообщает, что сервис планируется запустить уже в ноябре. Его разработкой занимается компания Trump Media and Technology.

Сайт Би-би-си пишет, что название соцсети, Truth Social, можно перевести как “ социальная правда” или «соцсеть правды». На первых этапах зарегистрироваться на ней можно будет только по приглашению. Издание напоминает, что ранее Трампом был запущен собственный веб-сайт, и тогда его старший советник сказал, что это «лишь дополнение к более широким планам».

Тем не менее, наблюдатели уверены, что нового Фейсбука из этого не выйдет. Команда Трампа, продолжает издание, цитата, “ только пытается создать впечатление важного события”. По мнению автора публикации, новая соцсеть чересчур политизирована, и вряд ли станет площадкой для свободного обмена мнениями и идеями. Максимум, чем она может стать, так это более успешной версией других так называемых платформ «свободы высказывания» как Parler и Gab.

Экс-президенту явно хочется вернуть себе интернет-трибуну, пишет в заключении сайт Би-би-си. — Однако, если он хочет быть услышанным, ему придется добиваться, чтобы его обратно пустили в крупнейшие социальные сети. А этого в ближайшее время не произойдет”.

Ожидается, что полноценно социальная платформа Дональда Трампа заработает в начале 2022 года