Палата Представителей США сегодня проголосует по вопросу об уголовном преследовании Стива Бэннона

Палата Представителей США сегодня проголосует по вопросу об уголовном преследовании бывшего главного стратега Белого Дома при президенте Трампе Стива Бэннона за отказ исполнять повестки Конгресса США — Бэннон проигнорировал запросы от комитета Палаты Представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января.

Во вторник Комитет Палаты Представителей по расследованию захвата Капитолия 6 января проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всей палаты вопрос о привлечении Стива Бэннона к ответственности — бывший главный стратег Белого дома был вызван на дачу показаний в связи со своей вовлечённостью в организацию протеста сторонников Дональда Трампа 6 января, который вылился в насильственный захват Капитолия. Стив Бэннон выступал на том митинге — вместе с другими соратниками тогдашнего президента и самим Дональдом Трампом. Повестку Конгресса США Стив Бэннон проигнорировал, а это, по американским законам — уголовное преступление, за которое виновнику грозит штраф от 100 до 100 тысяч долларов, тюремное заключение от месяца до года тюрьмы или обе меры наказания. Если Палата Представителей сегодня проголосует за рекомендацию подвергнуть Стива Бэннона уголовному преследованию за неуважение к Конгрессу США, то дальше дело будет направлено в Минюст — президент США Джо Байден заявил несколько дней назад, что Бэннона следует привлечь к уголовной ответственности. Член комитета по расследованию 6 января республиканка Лиз Чейни заявила накануне, что отказ Бэннона сотрудничать с Конгрессом означает его личную вовлеченность в организацию событий 6 января.

Республиканская партия Палаты Представителей рекомендовала своим членам голосовать Против на сегодняшнем заседании — тем не менее, для вынесения положительного решению о привлечении Стива Бэннона к ответственности достаточно имеющегося у демократов простого большинства голосов.