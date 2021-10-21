Минцифра предлагает расширить перечень СМИ, они могут не отчитываться о получении финансов из иностранных источников

Министерство цифрового развития предлагает расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. Речь идет о других государствах, международных организациях, НКО – иностранных агентах. По замыслу чиновников, список должен быть расширен за счет государственных медиа. В Кремле сегодня сказали, что у них нет никакой особой позиции по этому вопросу. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По словам Пескова, прежде всего свои объяснения должно представить министерство цифрового развития.