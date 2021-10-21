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18:37, 21 октября 2021

Минцифра предлагает расширить перечень СМИ, они могут не отчитываться о получении финансов из иностранных источников

Министерство цифрового развития предлагает расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. Речь идет о других государствах, международных организациях, НКО – иностранных агентах. По замыслу чиновников, список должен быть расширен за счет государственных медиа. В Кремле сегодня сказали, что у них нет никакой особой позиции по этому вопросу. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По словам Пескова, прежде всего свои объяснения должно представить министерство цифрового развития.


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