Высший суд Черногории получил запросы от России на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и Игоря Чуяна

Высший суд Черногории получил запросы от России на экстрадицию бизнесмена Тельмана Исмаилова и экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Последний задержан. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а Исмаилова – в организации убийств.

Когда вопрос о выдаче будет рассмотрен, пока неизвестно.