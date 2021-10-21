Север Западной Европы оказался во власти нового урагана, «Игнац»

В Германии около 50 тысяч домов остались без света, в двух федеральных землях (Тюрингия и Северный Рейн-Вестфалия) полностью приостановлено движение поездов. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В Гамбурге объявлена угроза наводнения.

Во Франции фиксируются шквалы до 45 метров в секунду, обесточены четверть миллиона домохозяйств.