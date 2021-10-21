Президент Владимир Путин обвинил Запад в предательстве «гуманистических начал западной политической мысли». Об этом он сказал, выступая на заседании Валдайского форума в Сочи. По мнению Путина, начала мысли оказались преданы в связи с тем, что Россия готова работать вместе с Западом в противостоянии пандемии коронавируса, а Запад, несмотря на это, все равно сохраняет санкции.