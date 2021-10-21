Основатель Group-IB Илья Сачков не признал вину в госизмене

Он попросил своего адвоката передать, что обвинение не связано с деятельностью фирмы. Основатель Group-IB останется под стражей как минимум до конца ноября. С этим решением он и его представители не согласились. Защитник уже сказал о намерении обжаловать его в вышестоящей инстанции. Помимо этого, со слов юриста, стала известна новая деталь уголовного дела. Разбирательство, по словам адвоката, никак не связано с деятельностью Group-IB. В процессе не фигурируют и другие сотрудники компании. Он напомнил, что все материалы засекречены, так как представляют государственную тайну. Несмотря на это, некоторые средства массовой информации пишут, что речь может идти о планах Сачкова вывести свой бизнес за границу. Предприниматель содержится в следственном изоляторе «Лефортово». Он, по словам адвоката, недоволен тем, что не получает писем и не может видеться с родными.

Илью Сачкова арестовали в конце сентября. Компания Group-IB занимается борьбой с компьютерными атаками и мошенничеством.