Пресненский суд Москвы отклонил первый иск, поданный представителями КПРФ по итогам выборов в Москве

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск, поданный представителями Коммунистической партии Российской федерации по итогам выборов в Москве.

Формулировка решения была лаконична. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска члена КПРФ Андрея Гребенника. Пока речь идет только об участке в Тушино, на котором он баллотировался. Предполагается, что сегодня суд рассмотрит еще 4 иска из поданных коммунистами 32-х. Представители партии смогли передать документы в секретариат в самый последний момент, определенный для обращения в судебную инстанцию, поскольку полиция заблокировала юристов, представляющих интересы истцов. Коммунисты проиграли во всех московских одномандатных округах, причем многие вели до того, как в систему поступили результаты дистанционного электронного голосования. Это дало КПРФ основания подозревать организаторов в фальсификации. Техническая группа, которая по заданию Общественной наблюдательной комиссии проводила сверку результатов никаких следов вбросов не обнаружила.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях