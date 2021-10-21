В Московскую высшую школу социальных и экономических наук, известную как Шанинка, сегодня вечером пришли следователи

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, сотрудники прокуратуры проводят проверку. Между тем, ректору Шанинки Сергею Зуеву в настоящее время проводят экстренную операцию на сердце. Он находится в одной из больниц в Москве. Ранее Сергей Зуев был помещен под домашний арест в рамках расследования дела о хищениях.
2021-10-21T18:25:16+03:00
2021-10-21T18:25:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:25, 21 октября 2021
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