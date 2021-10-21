Суд в Москве запретил компании «Самсунг» продавать в России более 60-ти моделей своих смартфонов

Это связано с патентным спором со швейцарской компанией. Она потребовала запретить в России платежный сервис «Самсунг Пэй». Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно находится на стадии обжалования. В пресс-службе «Самсунга» газете РБК сказали, что компания не планирует никаких изменений в своей работе.
2021-10-21T18:19:06+03:00
2021-10-21T18:19:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 21 октября 2021
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