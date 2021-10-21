Суд в Москве запретил компании «Самсунг» продавать в России более 60-ти моделей своих смартфонов

Это связано с патентным спором со швейцарской компанией. Она потребовала запретить в России платежный сервис «Самсунг Пэй». Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно находится на стадии обжалования. В пресс-службе «Самсунга» газете РБК сказали, что компания не планирует никаких изменений в своей работе.