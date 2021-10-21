Причиной остановки энергоблока на Ростовской АЭС стала незначительная неисправность, – утверждают в Росэнергоатоме. Никакой угрозы нет, – сообщил «Эху» директор департамента коммуникаций Андрей Тимонов.

Работы должны быть завершены не позднее субботы. После этого работа энергоблока возобновится.

