Причиной остановки энергоблока на Ростовской АЭС стала незначительная неисправность, – утверждают в Росэнергоатоме. Никакой угрозы нет, – сообщил «Эху» директор департамента коммуникаций Андрей Тимонов.
Работы должны быть завершены не позднее субботы. После этого работа энергоблока возобновится.
Причиной остановки энергоблока на Ростовской АЭС стала незначительная неисправность
Причиной остановки энергоблока на Ростовской АЭС стала незначительная неисправность, – утверждают в Росэнергоатоме. Никакой угрозы нет, – сообщил «Эху» директор департамента коммуникаций Андрей Тимонов.