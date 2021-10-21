Депутат Европарламента: российскую вакцину не сертифицируют в Европе из-за недоверия к исследованиям о препарате

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс отметил в эфире Эха Москвы, что российскую вакцину не сертифицируют в Европе из-за недоверия к исследованиям о препарате.

У Европы, по словам депутата, есть много вопросов к производству российской вакцины.

Взаимное признание между Европой, Россией самого факта вакцинации от ковида может произойти быстрее, чем регистрация «Спутника», считают в Кремле. К взаимному признанию препаратов от коронавируса сегодня призывала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев полагает, что ВОЗ в скором времени одобрит российскую вакцину. Об этом он заявил в интервью CNN. В настоящее время «Спутник» разрешен к применению в нескольких десятках стран мира.