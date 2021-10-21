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18:03, 21 октября 2021

Власти Москвы, а следом и Подмосковья объявили локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Серьёзные ограничения начнут действовать 28 октября – на два дня раньше, чем по всей стране — и продлятся до 7 ноября включительно.
Пару дней назад мэр Собянин попросил работодателей снова перевести на удалёнку не менее трети от общего числа сотрудников. Те, кто сделал прививку или недавно переболел ковидом, от этого освобождаются.

Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по худшему сценарию. В ближайшие дни город достигнет исторических пиков заболеваемости ковидом, с этими словами мэр Сергей Собянин объявил в своём блоге о жёстких мерах. Вскоре о таких же ограничениях рапортовали подмосковные власти. Уже через неделю в Московском регионе закроются кафе и рестораны, непродовольственные магазины, кинотеатры, концертные залы, цирки, салоны красоты, фитнес-клубы. Не будут работать многофункциональные центры. Школьники уйдут на каникулы, студенты вузов на дистанционное обучение. В музеи и театры пустят только по специальным цифровым пропускам или недавно переболевших ковидом, заполняемость при этом не должна превышать половину вместимости зала. После окончания режима нерабочих дней так называемые «QR-коды» в культурных заведениях продолжат действовать, процент вместимости увеличат до 70-ти. Столичные власти обещали усилить проверки торговых сетей и на предприятиях общепита как очно, так и с помощью видеокамер и сообщений в соцсетях. Повсеместного введения цифровых пропусков для поездок как это было в первую волну коронавируса не будет. Однако после того как режим нерабочих дней истечёт власти Москвы и Подмосковья заблокируют социальные карты местных жителей старше 60-ти лет и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Эта мера не затронет тех, кто привит или не так давно переболел коронавирусом. В отличие от весны прошлого года останутся открытыми парки и скверы, детские и спортивные игровые площадки. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал «Эху» что временное закрытие общепита, возможно оправдает себя и продления локдауна удастся избежать.

На столичном транспорте, включая такси усилен контроль за соблюдением масочного режима, отчиталось московское управление Роспотребнадзора. Там сообщили, что в этом году нарушения нашли более чем на 400 объектах городского транспорта.

Академик Российской академии образования, директор школы №109 в Москве Евгений Ямбург сказал Эху, что перерыв в школьных занятиях действительно необходим. По словам Ямбурга, практика дистанционного образования на самом деле дала очень ценный опыт.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в интервью Эху оценил возможный ущерб от очередных длинных каникул в столичном регионе для своей отрасли в полтора миллиарда рублей. По словам Березина, убытки будут особенно значительными с учетом того, что сейчас в кинотеатрах демонстрируется много фильмов. 

Политолог Валерий Соловей считает, что власти столичного региона ввели локдаун досрочно всего на два дня для того, чтобы сделать минимальными субсидии для бизнеса. При этом в эфире Эха он сказал, что скорее всего ограничения продлят. Соловей отметил, что власти боятся не пандемии, а политических настроений в обществе.



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