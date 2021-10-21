Члены региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку

Около полусотни членов региональных отделений партии «Яблоко» подписали коллективное письмо к руководству с требованием уйти в отставку после того, как в партии начали составлять списки сторонников так называемого «умного голосования» (стратегии Алексея Навального). Подписанты считают, что это идет вразрез с демократическими принципами.
2021-10-21T17:36:27+03:00
2021-10-21T17:36:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 21 октября 2021
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