После объявления нерабочих дней в России вырос спрос на авиабилеты

Наибольшее число поисковых запросов о наличии билетов зафиксировано в направлениях Калининграда, Иркутска и Сочи. А некоторые россияне, наоборот, планируют отправится в Москву и Санкт-Петербург. Такую статистику наблюдают в компаниях авиаперевозчиках, отмечая, что спрос на билеты за считанные часы вырос почти в 2 раза. Среди зарубежных направлений больше всего бронирований приходится на Турцию, Египет, Армению и Азербайджан. Россияне покупают билеты, даже не смотря на возросшую стоимость. Из столицы в Сочи самый дешевый перелет сегодня стоит 14 тысяч рублей. Однако, на фоне новостей о локдауне туристические компании уже несколько дней сообщают о рекордно повысившемся интересе граждан России к поездкам. Власти страны уже попросили воздержаться от путешествий. А владельцам отелей чиновники вынесли предупреждение, что у постояльцев могут в любой момент проверить наличие QR-кодов. При этом колоссальное количество так называемых гостевых домов, по словам экспертов, находится в теневом секторе.

Владимир Путин ранее подписал указ о введении в России нерабочих дни из-за сложной ситуации с коронавирусом.