В России третий день подряд обновляются абсолютные максимумы умерших от коронавируса за сутки (сегодня 1036 человек)

А также абсолютный максимум новых выявленных случаев (почти 36,5 тысяч). На этом фоне первая неделя ноября объявлена нерабочей и каникулами для школьников, а в столичном регионе в это время еще и закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, музеев и театров.

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